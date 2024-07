Cogne isolata, evacuate oltre 300 persone. Musumeci: "Strade non percorribili"

Altre 300 persone saranno evacuate dal paese di Cogne dopo che è rimasto isolato. Ieri, erano già state trasportate a valle 853 persone

Le evacuazioni non si fermano nel paese di Cogne, in Valle D'Aosta, a causa dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla regione. Dopo le 853 di ieri, oggi, martedì 2 luglio, sono state evacuate altre 300 persone, dirette verso valle. Dopo le forti piogge di sabato, che avevano isolato il paese, sono iniziati gli interventi di ripristino del collegamento viario lungo la strada regionale. Sulla questione, si è espresso anche il ministro per la protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci: "Bisogna ripristinare le strade, i servizi essenziali".

Intervistato da Sky Tg24, il ministro Musumeci ha parlato dei danni provocati dal maltempo in Valle d'Aosta e in particolare nella zona di Cogne. "Bisogna ripristinare le strade, i servizi essenziali. Certo quell'arteria, che è strategica e importante, temo che non possa essere resa percorribile in un mese" anche se "conosco bene il popolo valdostano e so quanto sono efficienti".

A Breuil-Cervinia, infatti, sono già proseguiti i lavori di disalveo del torrente Marmore, esondato sabato, e le attivita' di svuotamento delle cantine dai detriti e dall'acqua. Ieri sera nella sede della Protezione civile regionale ad Aosta si è riunito il Centro Coordinamento Soccorsi con il presidente della Regione, Renzo Testolin, per fare il punto della situazione. L'obiettivo è chiudere la raccolta dati per consegnare a Roma entro venerdì la documentazione per la dichiarazione dello stato di emergenza che permetterà alla Regione di agire con urgenza e con poteri straordinari, derogando alle norme di legge e ai vincoli di bilancio. Soprattutto la Valle d'Aosta potrà ricevere dallo Stato le prime risorse finanziarie per far fronte all'emergenza. Ulteriori fondi arriveranno in un secondo momento a sostegno delle persone colpite dall'alluvione e per le attivita' di ricostruzione