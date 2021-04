AstraZeneca, consegnate 1.3 mln di dosi. L'Rt nazionale cala allo 0.98

Vaccinazioni effettuate in Italia (dati aggiornati) Sono 10.501.841 le dosi di vaccino contro il Covid-19 somministrate in Italia, il 85,5% del totale di quelle consegnate: 12.283.800 (nel dettaglio 8.704.800 Pfizer/BioNTech, 826.600 Moderna e 2.752.400 AstraZeneca). Le somministrazioni, effettuate in 2.066 centri in tutta la Penisola, hanno riguardato 6.254.055 donne e 4.247.786 uomini. Le persone che hanno ricevuto entrambe le dosi sono 3.288.888. Si apprende dal report online del commissario straordinario per l'emergenza sanitaria aggiornato alle 6.01 di oggi. Le dosi sono state somministrate a 3.035.414 operatori sanitari, 497.007 unità di personale non sanitario, 562.315 ospiti di strutture residenziali, 3.529.840 over 80, 231.064 unità delle forze armate, 1.033.902 unità di personale scolastico; la voce 'altro' comprende 1.612.299 persone.