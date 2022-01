Bimba di 2 anni uccisa dal Covid. "Ginevra non aveva altre patologie"

Bimba di 2 anni morta per il Coronavirus: "Stava bene, era vispa. Poi..."

Una bambina di appena 2 anni è stata uccisa dal Covid. E' successo alla piccola Ginevra, residente nella provincia di Crotone non aveva nessuna patologia pregressa. La malattia l’ha portata via dai suoi cari in due giorni. Papà carabiniere in servizio al comando provinciale di Crotone, mamma casalinga. La bimba - si legge sul Corriere della Sera - è deceduta sabato notte al Bambino Gesù di Roma dove, per le gravissime condizioni, era stata trasportata qualche ora prima. I medici della Rianimazione dell’ospedale Ciaccio di Catanzaro, dove era stata trasferita venerdì dopo le prime cure ricevute alla postazione del 118 di Campizzi, si sono resi immediatamente conto della gravità delle condizioni di Ginevra e hanno informato i colleghi.

La prefettura di Catanzaro - prosegue il Corriere - ha richiesto il trasporto aereo d’urgenza e, in collaborazione con la Italian Patient Evacuation Coordination Cell (Itapecc) del Comando operativo di vertice interforze (Covi), da Pisa è arrivato un aereo della 46esima Brigata che ha preso a bordo la bambina, assistita durante il viaggio da una equipe di medici, con destinazione Ciampino. Sabato sera Ginevra è arrivata al Bambino Gesù intubata. "Le sue condizioni erano disperate, con una insufficienza respiratoria e compromissione delle funzioni vitali», ha fatto sapere in un comunicato l’Unità di crisi Covid della Regione Lazio e dell’ospedale. Il grande impegno dei medici non è servito, però, a strappare Ginevra alla morte, avvenuta qualche ore dopo il suo ricovero. Nei giorni prima che s’ammalasse, Ginevra era stata vista in paese vispa più che mai, nel passeggino con la sua mamma. Poi, venerdì scorso, all’improvviso, la madre ha notato che era diventata improvvisamente cianotica e aveva difficoltà nel respirare.

