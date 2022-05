Bollettino Coronavirus 2 maggio 2022 | Affari Italiani

Bollettino COVID 2 maggio 2022: contagi, ricoveri e decessi

Sono 18.896 i nuovi casi di Covid nelle ultime 24 ore, contro i 40.757 di ieri e, soprattutto, i 24.878 di lunedì scorso: un calo su base settimanale di quasi il 25%. I tamponi processati sono 122.444 (ieri 287.601) con un tasso di positività che sale dal 14,2% al 15,4%. I decessi sono 124 (ieri 105): le vittime totali dall'inizio dell'epidemia salgono così a 163.736. Tornano ad aumentare i ricoveri, come spesso succede dopo il weekend (quando sono molto poche le dimissioni): le terapie intensive sono 2 in più (ieri invariate), con 32 ingressi del giorno, e salgono a 368 totali, mentre i ricoveri ordinari sono 56 in più (ieri -88), e sono 9.794 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con il maggior numero di casi odierni è l'Emilia Romagna con 2.540 contagi, seguita da Campania (+2.104), Puglia (+2.085), Lazio (+1.927) e Lombardia (+1.673). I casi totali dall'inizio della pandemia salgono a 16.523.859. I dimessi/guariti delle ultime 24 ore sono 45.512 (ieri 39.195) per un totale che sale a 15.155.021. Gli attualmente positivi sono 26.568 in meno (ieri +2.291), scendendo complessivamente a 1.205.102. Di questi, 1.194.940 sono in isolamento domiciliare.

Bollettino Covid Lombardia 2 maggio 2022

Sono 1.673 i casi di covid registrati in Lombardia nelle ultime 24 ore, con 31 morti. Il totale dei decessi in regione, dall'inizio dell'epidemia, sale cosi' oltre i 40 mila (40.011). I tamponi processati sono 13.369, con un indice di positivita' del 12,5%. I pazienti covid in terapia intensiva calano a 35 (-1), mentre i ricoverati a 1.177 (-6). Alla vigilia erano 5.254 i nuovi casi giornalieri di Coronavirus registrati oggi in Lombardia su 40.954 tamponi effettuati. Lo riporta il bollettino diramato dal ministero della Salute. Un numero in calo rispetto a ieri, quando erano stati registrati 6.973 contagi su 55.685 tamponi.

Bollettino Covid Campania 2 maggio 2022

Sono 6.051 i nuovi positivi al Coronavirus rilevati in 24 ore in Campania a fronte di 34.156 Sono 2.104 i nuovi casi di coronavirus emersi ieri in Campania secondo i dati dell'ultimo bollettino diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania. Sono 17 i nuovi decessi. Negli ospedali della regione sono 39 i pazienti Covid ricoverati in terapia intensiva e 701 i pazienti Covid ricoverati nei reparti di degenza.

Bollettino Covid Veneto 2 maggio 2022

Sono 1.168 i nuovi contagi da coronavirus oggi 2 maggio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19 di Azienda Zero. Si registrano 5 morti. Il totale dei casi da inizio pandemia è arrivato a 1.673.702, mentre gli attualmente positivi sono 68.031. Il totale dei decessi da inizio pandemia è 14.465. Negli ospedali veneti sono ricoverate 622 persone in area medica e 17 in terapia intensiva. Negli ospedali di comunità i ricoverati positivi sono 115.

Bollettino Covid Lazio 2 maggio 2022

Sono 1.927 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 maggio 2022 nel Lazio, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 12 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.676 tamponi molecolari e 9.676 antigenici con un tasso di positività al 14,4%. I ricoverati sono 1.140, 13 in più da ieri, 59 le terapie intensive occupate, 3 in meno rispetto a ieri, e 4.307 i guariti da ieri. I casi a Roma città sono 1.144.

Bollettino Covid Emilia Romagna 2 maggio 2022

Sono 2.540 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 2 maggio 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 11 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 8.773 tamponi, di cui 5.069 molecolari e 3.704 test antigenici rapidi con un tasso di positività del 28,9%. I pazienti al momento ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 30, uno in più rispetto a ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati negli altri reparti Covid, sono 1.393, 44 in più rispetto a ieri. In isolamento a casa 54.589 persone. Da ieri sono guarite 6.163 persone.

