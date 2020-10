Campania mette a tacere i medici. Ecco il documento di De Luca

E' polemica in Campania dopo il forzato silenzio stampa imposto ai professionisti in prima linea nell'emergenza Covid. La regione è in questo momento, almeno sulla carta, il territorio italiano con più contagiati e il governatore Vincenzo De Luca ha vietato ai medici pubblici locali di parlare con i giornalisti.

