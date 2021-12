Caos quarantena, ipotesi zero giorni per i negativi con la terza dose fatta

Caos quarantena, il tracciamento dei positivi è totalmente saltato

Il governo valuta con gli scienziati un'alternativa agli attuali 7 giorni di quarantena per chiunque fosse venuto in contatto con un positivo ma risulti totalmente immunizzato e negativo, avendo già ricevuto la terza dose del vaccino. Il perimetro è stretto, ma - si legge sul Corriere della Sera - dopo il pressing dei presidenti di Regione l’esecutivo dovrà prendere una decisione anche per evitare che, questo dicono gli scienziati, entro dieci, quindici giorni al massimo, possano entrare in isolamento oltre due milioni di cittadini. Ma è pur vero che «premiare chi ha completato il ciclo vaccinale» potrebbe invece rivelarsi una mossa vincente per convincere chi ha ricevuto soltanto una o due dosi ad effettuare il richiamo.

E proprio per accelerare sull’immunizzazione - prosegue il Corriere - potrebbero essere decise altre misure. Rinviando invece alla ripresa dopo le vacanze, l’entrata in vigore dell’obbligo vaccinale per alcune categorie di lavoratori che si aggiungeranno al personale sanitario, scolastico e delle forze dell’ordine. Altra questione aperta riguarda il tracciamento dei contatti stretti dei positivi. Di fronte a migliaia di nuovi casi registrati ogni giorno il meccanismo è definitivamente saltato. Le Asl non hanno personale a sufficienza per rintracciare chi ha avuto un incontro o comunque rapporti con un soggetto positivo e tantomeno per verificare che rispetti la quarantena. Il personale addetto al tracciamento potrebbe essere interamente spostato sulla campagna vaccinale.

