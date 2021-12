Coronavirus, a Natale mezza Italia in giallo. Nove Regioni a forte rischio

Coronavirus, a Natale 9 regioni in giallo. Friuli verso l'arancione

Si rischia un Natale in giallo in mezza Italia. Questo il quadro che emerge in seguito al deciso aumento dei ricoveri in ospedale nei reparti ordinari e in terapia intensiva. Le varianti omicron e delta ormai dominano su tutto il territorio e l'emergenza Coronavirus torna ad essere allarmante.

Aspettando l’effetto Super Green Pass, - si legge sulla Stampa - che il primo giorno ha fatto registrare il boom delle prime dosi (42 mila in più di domenica) e dei certificati scaricati (1,3 milioni), il tasso di occupazione dei letti negli ospedali continua a salire. Ormai, secondo i dati Agenas aggiornati a ieri sera, 9 regioni: Calabria, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Alto Adige, Trentino e Veneto - sono oltre la prima soglia di guardia del 10% di letti occupati nelle terapie intensive. Il Friuli va addirittura verso l'arancione.

Tutte queste regioni - prosegue la Stampa - sono vicine anche alla soglia del 15% dei letti nei reparti ordinari e per questo destinate ad andare in giallo da qui a una-due settimane. Anzi, la Calabria ci andrà quasi sicuramente lunedì, visto che è all’11% dei letti nelle intensive e al 16% degli altri.

Vede invece l’arancione il Friuli, con il 16% dei letti in terapia intensiva e il 24% di quelli in area non critica presi da malati Covid. La Lombardia è invece al 9% delle terapie intensive e al 13% dei reparti di medicina, dove ieri la percentuale dei letti occupati è però scesa, nonostante gli accessi siano aumentati.

