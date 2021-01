Coronavirus, associazione Coscioni ad Arcuri: "Risolva conflitto d'interessi"

L'Associazione Luca Coscioni contro Domenico Arcuri. "Arcuri è commissario per l'emergenza coronavirus con il mandato di dirigere il piano vaccinale è allo stesso tempo l'amministratore delegato di Invitalia che ha investito in un'azienda privata italiana - parte di un consorzio internazionale - al lavoro su un vaccino in fase di sperimentazione" scrive in una nota l'Associazione, chiedendo al Governo, e allo stesso Arcuri, di risolvere immediatamente il conflitto d'interessi, dimettendosi da uno dei due incarichi palesemente incompatibili, per non pregiudicare la credibilità del suo operato in un momento così difficile per il Paese e di spiegare il perché della sua scelta di investimento.

"Nel segnalare dubbi circa i dati sugli studi clinici in atto e i tempi di messa in produzione che alcune società scientifiche e ricercatori hanno manifestato in queste ore" si legge nella nota a firma Filomena Gallo e Marco Cappato, segretario e tesoriere dell'Associazione "riteniamo che la politica - anche in un momento di amministrazione degli affari correnti - non possa non farsi carico del grave conflitto d'interessi che investe il dottor Arcuri: commissario per l'emergenza sanitaria e amministratore delegato di Invitalia".