Coronavirus, Bebe Vio: 400 euro di multa: "Ho sbagliato".Boschi, baci proibiti

Il Coronavirus fa paura, in Italia il numero di morti giornaliero è esorbitante, ieri è stata toccata la quota record di 993 decessi in 24 ore, cifre mai raggiunte prima. Il governo con il nuovo Dpcm ha deciso per un'ulteriore stretta, bloccando il passaggio da un comune all'altro nelle giornate del 25 e 26 dicembre e per l'1 gennaio. Nonostante queso sono ancora molti quelli che non rispettano queste norme, mettendo a rischio la salute di tanti. Nelle ultime ore ci sono stati due casi provenienti dal mondo "vip". La deputata Maria Elena Boschi, è stata fotografata a passeggio col fidanzato, ed entrambi non indossavano la mascherina. Ma tra i trasgressori c'è anche la campionessa paralimpica Bebe Vio, multata di 400 euro per essere andata nel locale dell'amica oltre l'orario di chiusura, le 18.

"Ho sbagliato: sono andata in quel locale a trovare una mia amica di infanzia - spiega Bebe Vio al Corriere della Sera - che fa lì la cameriera e non vedevo da anni. Ho fatto un errore, starò più attenta, come è giusto debbano fare tutti. Ormai torno così poco a casa. Mi sono fermata dopo l’orario di chiusura mentre lei sparecchiava. Avevamo così tante cose da raccontarci. Ma non ho bevuto, avevo la mascherina e sono rimasta lì solo a chiacchierare, come se fosse una visita di famiglia". Con un amico è andata a trovarla e si è fermata mentre Emily stava riordinando il locale, dove erano presenti anche alcuni clienti, malgrado fossero passate le 18, orario dopo il quale si sarebbe dovuto effettuare solo il servizio d’asporto o a domicilio. I carabinieri, avvertiti da qualcuno, hanno effettuato un controllo poco prima delle 20 e multato i presenti, compresa la campionessa paralimpica delle Fiamme Oro e l’amico che era con lei. Il locale, invece, dovrebbe ricevere l’ordine di chiusura per cinque giorni.