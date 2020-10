Coronavirus,chi non usa la mascherina soffre di disturbi antisociali.Lo studio

Il Coronavirus ormai da nove mesi è l'incubo di tutti i cittadini del mondo. Non è ancora chiaro cosa sia giusto o meno giusto fare per combatterlo, non c'è ancora un vaccino, ma esiste un "mantra" ormai ripetuto da tutti gli scienziati del mondo, bisogna usare la mascherina. A supporto di questa linea guida, arriva anche una ricerca fatta in Brasile. Il rifiuto delle misure anti-Covid, tra cui indossare la mascherina, può essere collegato a disturbi antisociali di personalità.

E' la conclusione a cui è giunto uno studio condotto da scienziati brasiliani e basato su un campione di 1.500 persone tra i 18 e i 73 anni. Tramite un questionario, gli esperti hanno analizzato gli impulsi provati dai partecipanti in base a sentimenti suscitati da altre persone. Tra i temi, appunto, anche l'utilizzo della mascherina. Come riporta l'Independent, sulla base delle risposte al questionario, sono stati identificati due profili: uno "antisociale", collegato a chi è più resistente alle misure anti-Covid, e uno "empatico", connesso a chi, invece, le restrizioni le rispetta.