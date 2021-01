Coronavirus, domenica l'Italia torna gialla. Solo 5 Regioni in zona arancione

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia, ma l'indice Rt lascia un nuovo spiraglio di luce che potrebbe portare il Paese a tingersi di "giallo", con sole 5 Regioni ancora in "zona arancione". Il numero di contagiati giornaliero però resta elevato e la situazione negli ospedali continua a preoccupare, specie nei reparti di terapia intensiva. Tragico il dato sui morti, che non accenna a calare ormai costantemente da mesi. Ma nonostante tutto questo - si legge su Repubblica - i 21 parametri che il Cts e il ministero della Salute considera per decidere il colore vanno verso una generale schiarita. L’Italia da domenica prossima potrebbe trovarsi con 16 Regioni e Province gialle, cioè dieci in più rispetto a quelle di oggi. Altre 5 realtà locali, inoltre, sarebbero arancioni.

La regola sui colori, - prosegue Repubblica - via via ribadita nei vari Dpcm, prevede che si debba restare due settimane in una zona prima di passare a quella con meno restrizioni, sempre che i dati siano per due monitoraggi consecutivi compatibili con la nuova classificazione. E così l’Emilia Romagna, la Calabria e il Veneto, che sono arancioni dall’8 gennaio, diventeranno gialle se anche venerdì, come sembra, avranno un Rt inferiore a 1 e un rischio o basso o moderato (se fosse alto, non potrebbero spostarsi). Ma il 15 gennaio sono diventate arancioni anche Lazio, Piemonte, Val d’Aosta, Liguria, Marche, Friuli e Abruzzo. Queste regioni alla fine della settimana saranno rimaste per 14 giorni in quella zona e nel monitoraggio di venerdì scorso avevano dati da gialla. La Lombardia appare nella stessa situazione. È infatti in zona arancione solo da venerdì scorso ma, come ormai noto, è stata riclassificata in quel colore anche per la settimana precedente, in base alla rettifica. E, quindi, se i suoi dati saranno buoni passerà in giallo.