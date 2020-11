Coronavirus, Gerry Scotti in terapia intensiva: come sta il presentatore TV

Coronavirus: Gerry Scotti è ricoverato in ospedale da 10 giorni e attualmente è in terapia intensiva

Brutte notizie per Gerry Scotti, celebre presentatore televisivo e speaker radiofonico. Secondo quanto riporta Tpi, il conduttore di "Chi vuol essere milionario?" sarebbe in ospedale a Milano da circa 10 giorni per difficoltà respiratorie dovute alla positività al Coronavirus. Oggi Gerry Scotti è ricoverato in terapia intensiva ed è stato trasferito in un altro reparto per l'aggravarsi delle sue condizioni.

Alla fine di ottobre era stato proprio il presentatore a confermare di aver contratto il Coronavirus con un messaggio su Instagram allegato ad una sua foto: "Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il Covid-19. Sono a casa, sotto controllo medico. Grazie a tutti per l'affetto e l'interessamento".

Coronavirus: Carlo Conti dimesso dall'ospedale

Gerry Scotti non è il primo presentatore televisivo a contrarre il virus. Pochi giorni fa Carlo Conti è stato dimesso dall'ospedale Careggi di Firenze in cui era ricoverato per Coronavirus. Inizialmente il conduttore di "Tale e quale Show" non presentava sintomi e aveva infatti condotto il programma dalla propria casa dove era chiuso in isolamento. "Verso casa !!! Home sweet home", è il messaggio con cui Carlo Conti ha annunciato di essere stato dimesso dall'ospedale.