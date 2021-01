Coronavirus Gran Bretagna, 1.325 morti e 68mila casi. Ok al vaccino Moderna

Nuovo record di casi e di morti nel Regno Unito, dove la diffusione del coronavirus, come ammesso oggi anche dal sindaco di Londra Sadiq Khan, è "fuori controllo". Secondo l'ultimo bollettino, i morti sono 1.325, mentre i contagi sono 68.053.

Vaccino: Gb dà l'ok anche a Moderna, il terzo nel Paese

La Gran Bretagna ha dato il 'via libera' al vaccino contro il coronavirus di Moderna. Il vaccino anti-Covid di Moderna e' il terzo ad essere approvato per l'utilizzo nel Regno Unito, dopo quelli di Pfizer/BioNTech e Oxford University/AstraZeneca. Il ministro alla salute, Matt Hancock, ha esultato per "la grande notizia" definendola "un'altra arma nell'arsenale per domare questa terribile malattia". Il Regno Unito non riuscira' comunque ad utilizzare nessuna delle 17 milioni di dosi che ha acquistato almeno fino a marzo.