Coronavirus, in Italia 26.062 nuovi casi con 372.944 tamponi e 317 morti

Sono 26.062 i nuovi casi di covid riscontrati oggi in Italia dopo aver analizzato 372.944 tamponi, con l'indice di positività al 6,98%. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 317 morti, che portano il totale delle vittime a 101.881 da inizio emergenza. Salgono ancora i ricoveri in terapia intensiva, dove ora ci sono 2.982 persone (+68 da ieri). I guariti in totale sono 2.579.896 (+14.970), gli attualmente positivi 520.061 (+10.744). Questi i dati del bollettino odierno sui contagi da covid fornito dal ministero della Salute.

Covid, Lombardia regione con più contagi poi Emilia-Romagna e Campania

La Lombardia è la Regione che ha registrato più casi: in 24 ore 5.809 contagi in più. Seguono l'Emilia-Romagna (2.950), la Campania (2.940), il Veneto (2.682), il Piemonte (2.159), il Lazio (1.998), la Puglia (1.700), la Toscana (1.326) e le Marche (1.000). In tutte le altre Regioni si sono registrati meno di mille casi giornalieri.