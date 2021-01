Coronavirus, la situazione è peggiorata.Da lunedì mezza Italia torna arancione

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Il numero di contagiati cresce, così come resta altissimo il dato giornaliero di decessi e tornano a riempirsi i reparti di terapia intensiva degli ospedali. Per questo il governo è pronto ad un'ulteriore stretta, da lunedì metà Paese tornerà in zona arancione. Se in Emilia-Romagna - si legge sul Corriere della Sera - si dà per scontata l’ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza e nel Lazio si guarda con apprensione «al peggioramento della curva», il Veneto ieri aveva superato la soglia, la Lombardia era al limite e la Liguria appena sotto. Rischio alto anche per Piemonte, Puglia, Calabria e Basilicata. La situazione è ancora critica tanto che Walter Ricciardi, consulente dello stesso Speranza, insiste a chiedere «un lockdown minimale di due mesi, parola che terrorizza i politici, ma che viene attuato in Germania e Gran Bretagna».

Il verdetto sulle fasce - prosegue il Corriere - arriverà soltanto domani, ma la decisione di abbassare la soglia per l’ingresso in quelle di rischio certamente colorerà di arancione molte regioni. Con Rt a 1 si entra in arancione dove gli spostamenti sono liberi dalle 5 alle 22, ma non si può uscire dal Comune di residenza, i bar e i ristoranti sono chiusi, i negozi aperti. Con l’Rt a 1,25 si va invece in fascia rossa: spostamenti vietati se non «per comprovate esigenze » e negozi chiusi, anche se la lista delle deroghe è lunghissima e lascia fuori soltanto chi vende abbigliamento, calzature, gioielli. Scontati il rinnovo del coprifuoco alle 22 e la chiusura di palestre, cinema e teatri. Probabile che nelle zone gialle bar e ristoranti saranno ancora obbligati a chiudere alle 18.