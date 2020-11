Sergio Mattarella e' appena giunto a Castegnato, nel bresciano, per deporre una corona al cimitero da cui due mesi fa e' stata trafugata una stele in memoria dei caduti per Covid. La visita a sorpresa intende simbolicamente ricordare tutte le vittime della pandemia.

Recita il testo della lapide presso il Cimitero di Castegnato, ormai priva della Croce: "Abbraccia quanti, nell'ultima ora, non abbiamo potuto confortare e anche noi perche' possiamo ritrovare consolazione e speranza".