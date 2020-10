Coronavirus, "Numeri drammatici, milioni di persone non curano più il cancro"

L'emergenza Coronavirus ha portato un'ulteriore problema negli ospedali. "La gente adesso ha paura di curarsi per le altre malattie. I numeri sui mancati esami per la prevenzione dei tumori - spiega Alberto Mantovani, direttore scientifico dell'Humanitas, alla Stampa - sono impressionanti. Sono convinto che non dobbiamo parlare solo di Coronavirus, il che non vuol dire abbassare la guardia, ma non ripetere gli errori della prima fase".

"I numeri sul cancro sono drammatici. Nei mesi scorsi abbiamo perso un milione e mezzo di esami senologici e ci sono dati simili su altri tumori. Le persone hanno paura di ospedali e ambulatori e questo provoca danni enormi, mentre tutto si può fare in sicurezza. Non sono un esperto di salute pubblica, ma esprimo una preoccupazione: la scuola deve restare aperta. Bisogna bilanciare la protezione della parte fragile della popolazione con il diritto allo studio dei giovani, che sono relativamente resistenti al virus, e al tema della diseguaglianza sociale amplificata dalla chiusura».

"Come immunologo - prosegue Mantovani alla Stampa - posso dire che nessuna epidemia è stata controllata lasciando correre il virus. Questo vale ancora di più per una popolazione anziana e con famiglie estese come quella italiana. Spero che il lockdown non si renda necessario, confido nel senso di responsabilità di tutti, ma tra qualche settimana sarà necessaria una rivalutazione».