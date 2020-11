Coronavirus, Renzi: Arcuri? No a superman che gestisce tutto - "Arcuri è un bravo medico, ci ho lavorato insieme. Ma in Italia non c'è un superman che può fare insieme tamponi, banchi a rotelle, vaccino. Io mi sentirei più tranquillo se ci fosse una gestione come quella di Angela Merkel che ha chiamato l'esercito". Così il leader di Iv Matteo Renzi a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

Coronavirus, Renzi: Ogni emergenza in mano ad Arcuri? Sta diventando esagerato - "erva solo per controllare i giovani in piazza e fare lo spritz. Io conosco Arcuri, ma questa cosa che qualsiasi cosa che riguardi l'emergenza in Italia la fa Arcuri sta diventando ormai esagerata". Così il leader di Iv Matteo Renzi a 'Mezz'ora in più' su Raitre.

Coronavirus, Renzi: Per il vaccino ci vuole l'esercito - "Secondo me ci vuole l'esercito per il vaccino, è sacrosanto. Qualcuno immagina che l'esercito, che è fatto da professionisti, serva solo per controllare i giovani in piazza e fare lo spritz". Così il leader di Iv Matteo Renzi a 'Mezz'ora in più' su Raitre. "La prima cosa da fare per me è che in situazioni di emergenza abbiamo bisogno di una risposta di emergenza anche nella logistica", ha aggiunto.

Scuola, Renzi: Prima di pensare a cenone riapriamo licei? - "Prima di ragionare di come sarà il cenone possiamo dire che riapriamo i licei?". Così il leader di Iv Matteo Renzi a 'Mezz'ora in più' su Raitre.