Coronavirus, Ricciardi: "Lockdown totale a Milano, Torino, Genova e Napoli"

Il Coronavirus tiene in ostaggio l'Italia. Nonostante le misure restrittive i contagi sono in forte aumento, a preoccupare sono soprattutto gli ospedali, ormai al limite della capienza e in particolare le terapie intensive, che hanno superato la soglia di attenzione. Circa il 50% sono ormai impegnate da pazienti Covid. "I posti letto sono già saturi, - spiega alla Stampa Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza -, il rinvio di ricoveri e interventi sta già facendo aumentare del 10% la mortalità per malattie oncologiche e cardiovascolari. Di fatto abbiamo zone oramai fuori controllo e altre nelle quali è ancora possibile controllare la curva dei contagi e fare contact tracing. Questo è l’ultimo tentativo prima di essere costretti a calare la carta del lockdown nazionale che nessuno vorrebbe dover giocare. E per non sprecare questa opportunità è bene che le Regioni collaborino".

"Servono - prosegue Ricciardi - dei veri lockdown cittadini e spetta ai governatori proclamarli. Vedo troppa gente ancora in giro per le strade. Nelle grandi città, penso soprattutto a Milano, Genova, Torino e Napoli serve agire con decisione e farlo presto. La semplice raccomandazione a non muoversi di casa riduce del 3% l’incidenza dei contagi, il lockdown del 25%. Se a questo accoppiamo lo smart working, che vale un altro 13% e il 15% determinato dalla chiusura delle scuole si arriva a quel 60% che serve per raffreddare l’epidemia. Per questo dico che fermare un attimo tutto dove la situazione è già fuori controllo è l’unica soluzione possibile".