Coronavirus, si torna in zona gialla. Campania, Sicilia e Marche ad un passo

Coronavirus, si torna in zona gialla. Campania, Sicilia e Marche vicine

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia e i dati sono tornati rapidamente a crescere a causa della variante delta che ormai è dominante in tutto il Paese. Il Cts ipotizza 30 mila casi al giorno di positività entro agosto. Con questi numeri e gli attuali parametri è inevitabile tornare alle restrizioni. Ci sono già quattro Regioni - si legge sulla Verità - indiziate per il declassamento in zona gialla, già a partire dalle prossime settimane. Si tratta di: Campania, Sicilia, Marche e Abruzzo. Con gli attuali parametri, infatti, basta superare i 50 casi ogni 100 mila abitanti o la soglia minima di rischio del 40% di occupazione delle aree mediche e del 30% delle terapie intensive.

Nel pieno della stagione estiva - prosegue la Verità - sarebbe un colpo durissimo. Si pensi ai bar e ristoranti, in cui si passerebbe ad un massimo di occupazione dei tavoli di 4 persone all'aperto e al chiuso. "Se cominciamo a mettere paura alle persone - ammonisce Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi - la gente non prenoterà più. Anche il solo effetto annuncio rischierebbe di portare ad una pioggia di disdette". Gli esperti del Cts si riuniranno già oggi per cercare una soluzione, ma con le attuali misure in vigore lo scenario è il seguente. Anche il sottosegretario alla Salute Sileri ha confermato: "Temo che per fine mese avremo 3-4 volte i contagi di oggi".