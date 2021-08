Coronavirus, Sicilia ormai quasi arancione. Calabria e Sardegna rischio giallo

Coronavirus, Sicilia ormai quasi arancione. Calabria e Sardegna gialle

L'emergenza Coronavirus in Italia continua senza sosta. Il rientro dalle vacanze e l'avvicinarsi del rientro a scuola, previsto tra due settimane, rischiano di creare un nuovo boom di contagi in tutto il Paese, visto che la variante delta è diffusa ovunque nel territorio. La Sicilia è stata la prima Regione a passare in zona gialla, il provvedimento è scattato lunedì, ma i rischi per la Regione di Musumeci non sono finiti. Il record, in negativo, - si legge sul Messaggero - sul fronte della campagna vaccinale, con appena il 61,3% di siciliani immunizzati, ha portato 1.600 nuovi casi di Covid con tasso di positività alle stelle: 14,4%. In base alle previsioni dei virologi, potrebbe passare la settimana prossima addirittura in arancione.

Da lunedì prossimo - prosegue il Messaggero - il cambio di colore, dal bianco al giallo, potrebbe riguardare altre Regioni. In primis la Sardegna, dove la percentuale di vaccinati è del 66,1% e la Calabria (65,3%). A seguire: la Basilicata (67,4%), la Provincia di Bolzano (64,5%), il Piemonte (66,7%), il Molise (72,7%) e la Campania (69,4%). Tutto dipenderà da cosa accadrà nei prossimi giorni nelle aree mediche e nelle terapie intensive: se il numero dei ricoverati dovesse salire, raggiungendo e superando i limiti del 10% di posti occupati nelle terapie intensive e il 15% di ospedalizzazioni.