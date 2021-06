Coronavirus, task force per i 2,6 mln di over 60 no-vax. "Vanno individuati"

Coronavirus, task force per i 2,6 mln di over 60 no-vax

Il Coronavirus in Italia fa paura nonostante i dati in netto miglioramento. L'allarme è dovuto alla variante delta, quella che ormai la fa da padrona in tutta Europa e non solo. La Gran Bretagna è tornata a fare i conti con un numero di contagi molto alto e anche nel nostro Paese l'incidenza nel territorio del ceppo indiano avanza. Per questo il governo ha deciso di studiare una strategia per individuare i 2,6 mln di persone over 60 che non si sono ancora vaccinate. Per i motivi più vari: - si legge sul Giornale - diffidenza, condizionamento da parte dei figli, ignoranza, isolamento geografico, mancanza della tessera sanitaria, emarginazione culturale, economica e sociale, difficoltà di movimento, analfabetismo tecnologico, impossibilità di costruirsi una consapevolezza. E sono la priorità assoluta. Senza aver protetto loro, che sono la categoria più fragile, quella che se si ammala rischia di più conseguenze gravi e anche la morte, la campagna di immunizzazione non potrà dirsi compiuta.

Nei giorni scorsi - prosegue il Giornale - lo stesso Figliuolo e anche il ministro della Salute Roberto Speranza avevano parlato della cosiddetta «chiamata attiva», per stanare almeno parte dei diffidenti e degli incerti e spingere loro a prendersi le loro responsabilità anche di comunità. E per agevolare coloro che hanno difficoltà di spostamento potrebbe essere utile la «campagna di prossimità»: se Maometto non va alla montagna... Perché gli hub vaccinali sono spesso lontani e incutono timore. per le persone più anziane è fondamentale la medicina di territorio e l’intercessione del medico di famiglia, con il quale si ha un rapporto fiduciario che rompe le catene della diffidenza e della disinformazione. Ci sono oltre 50 team mobili della Difesa che stanno battendo i paesini più isolati per cercare e tentare di convincere gli scettici.