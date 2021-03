Coronavirus, terapie intensive al collasso. In un giorno 255 nuovi ingressi

Il Coronavirus continua a far paura. Ogni giorno il bollettino indica peggioramenti, ormai le varianti sono ovunque in Italia e le terapie intensive sono al collasso, con alcune Regioni senza più un posto letto disponibile. La soglia critica del 30% di occupazione per pazienti Covid è stata ampiamente superata. Rispetto al primo marzo - si legge sul Corriere della Sera - la crescita è stata del 6%. Un aumento molto pericoloso, soprattutto alla luce dei numeri quotidiani che non accennano a calare. In 24 ore le terapie intensive si sono riempite di 255 nuovi malati. Nello schema riassuntivo pubblicato da Agenas sono undici le regioni che hanno superato il 30%, ma alcune sono anche oltre il doppio di questa soglia.

I dati ufficiali - prosegue il Corriere - lasciano poco spazio alle interpretazioni, questa la situazione nelle Regioni. Abruzzo 41%, Emilia-Romagna 40%, Friuli- Venezia Giulia 34%, Lombardia 43%, Marche 44%, Molise 67%, Bolzano 39%, Trento 54%, Piemonte 36%, Toscana 36%, Umbria 57%. Ci sono aree particolarmente colpite, dove la situazione è ancora peggiore. Fenomeno legato probabilmente alla circolazione delle varianti. Questo significa sottrarre posto ai malati con altre patologie e rinviare interventi non indispensabili. Scene già viste che avvicinano sempre di più ad un lockdown totale.