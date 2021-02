Coronavirus, tre Regioni in bilico. Lombardia, Lazio e Piemonte giallo scuro

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Preoccupano le varianti che stanno prendendo sempre più piede, quasi un terzo dei contagiati ormai non ha più il virus originario ma la mutazione. Resta alto il numero dei positivi e drammatico il dato giornaliero dei morti. In questo quadro il nuovo governo Draghi, con il supporto del Cts si appresta ad assegnare le nuove fasce di colore. I passaggi di categoria - si legge sul Corriere della Sera - avvengono come sempre sulla base dei dati del monitoraggio, ma dietro i numeri e le tabelle va in scena il confronto tra il governo e i presidenti delle Regioni. Il tentativo dell’esecutivo di Mario Draghi, è convincere i governatori delle regioni in bilico a passare in arancione, anche se il loro territorio si trova appena sotto la soglia dell’Rt 1, che fa scattare il cambio di fascia. La moral suasion sui governatori punta a evitare che le regioni in fascia gialla, ma con un livello di rischio alto, possano passare tra una settimana direttamente al rosso: questo perché l’apertura di bar e ristoranti influisce sull’andamento della curva epidemiologica.

I contatti con i ministri della Salute Roberto Speranza e degli Affari Regionali Mariastella Gelmini - prosegue il Corriere- sono costanti, per convincere le regioni che hanno un Rt appena sotto l’1 ad accettare la fascia arancione. Centrare l’obiettivo però non sarà facile perché la maggior parte dei governatori fa sapere che la situazione è sotto controllo. Rimangono in bilico tra giallo e arancione la Lombardia, il Lazio, il Piemonte, il Friuli-Venezia Giulia, le Marche e l’Emilia-Romagna. Mentre l’Abruzzo, che è arancione ma ha già messo in lockdown le province di Pescara e Chieti, sembra destinata a diventare rossa.