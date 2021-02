Coronavirus, Valle d'Aosta riapre tutto, è bianca.4 Regioni tornano arancioni

L'emergenza Coronavirus continua in tutta Italia. Si attendono le decisioni del governo sulle nuove fasce di colore delle Regioni. Ieri il numero dei positivi è tornato a crescere e preoccupa sempre la questione delle varianti, sempre più aggressive. Resta drammatico il dato sui decessi giornalieri. In questo quadro il Cts e il ministro Speranza si apprestano a prendere le decisioni sui colori da attribuire alle Regioni. Al momento - si legge sulla Stampa - a serio rischio di passaggio dalla fascia gialla alla arancione dove bar e ristoranti sono sempre chiusi sono solo Emilia Romagna e Marche, dove del resto già la provincia di Ancona è in semilockdown. Le due regioni si aggiungerebbero così a Liguria, Toscana, Abruzzo, Trentino, Alto Adige e Umbria, già arancioni. Contrariamente alle previsioni Lombardia (che resta in bilico), Piemonte e Friuli mantengono invece il loro Rt sotto quota uno e domani non dovrebbero subire declassamenti.

La novità arriva dalla Valle d'Aosta, che salvo colpi di scena, dovrebbe passare in fascia bianca e riaprire tutto, senza più restrizioni. Nella regione - prosegue la Stampa - si stavano facendo i conti e alla fine è venuto fuori che per la 3ª settimana consecutiva i contagi sono sotto la soglia di 50 ogni 100 mila abitanti, parametro che unito al profilo complessivo di rischio basso, del quale si è fregiata la Valle da 2 settimane, consente l’ingresso nella fascia bianca istituita dall’ultimo Dpcm. Un mezzo miracolo figlio del modello Valle d’Aosta, dicono in regione: tanti tamponi e screening mirati nelle scuole. Intanto governo e regioni tentano di arginare l’avanzata delle più contagiose varianti, in grado di spingere verso l’alto la curva epidemica che da settimane passeggia sul plateau.