Covid, 13.442 nuovi casi, 385 morti, 282.407 tamponi: indice positività 4,76%

Sono 13.442 i nuovi positivi al coronavirus nel report giornaliero del 6 febbraio, 776 meno di ieri, con 282.407 tamponi effettuati (ieri 270.507); la percentuale dei positivi rispetto ai tamponi è del 4,8%, in calo rispetto al 5,3 di ieri. Le vittime sono state 385, per un totale quindi dall’inizio della pandemia di 91.003. I ricoveri in terapia intensiva sono 2.110, 32 meno di ieri, con 144 ingressi del giorno (ieri 132), mentre i ricoverati con sintomi sono 19.408, 167 meno di ieri.