Covid, 14.844 nuovi casi e boom di morti, 846: in calo ricoveri e intensive

Coronavirus, bollettino quotidiano del 15 dicembre

Lieve aumento dei casi nuovi contagi in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati 14.844, rispetto ai 12.030 di ieri, a fronte di quasi 60mila tamponi in più: 162.880 rispetto ai 103.584 di ieri. Scende il rapporto positivi/tamponi al 9,11% (ieri era 11,6).

Boom di decessi nelle 24 ore: 846 (ieri 491), 65.857 in totale. Prosegue il calo delle terapie intensive, altre 92 in meno (ieri -63), che scendono a 3.003 complessive, mentre tornano a scendere i ricoveri ordinari, -423 (ieri +30), 27.342 in tutto. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

A 'influenzare' il dato complessivo dei decessi delle ultime 24 ore sono anche alcuni recuperi, come ad esempio è successo in Veneto, dove ieri erano stati segnalati appena 25 morti per Covid rispetto ai 165 di oggi.Resta che a fare da traino ai nuovi casi di contagio è sempre il Veneto, anche oggi prima regione (+3.320), seguito da Lombardia (2.404), Emilia Romagna (1.238) e Lazio (1.159)I casi totali dall'inizio dell'epidemia sono 1.870.576.

I guariti nelle 24 ore sono 21.799 (ieri 22.456), e tornano quindi a superare i nuovi casi del giorno. Tanto che il numero dei malati attuali cala di 7.806 unità (ieri -10.922) e scende a 667.303. Di questi, sono 636.958 i pazienti in isolamento domiciliare, 7.291 meno di ieri.

Covid, Emilia Romagna: 1.238 nuovi casi e 74 morti

In Emilia Romagna sono stati 1.238 i nuovi positivi, di cui 632 asintomatici, su un totale di 15.770 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti quasi si dimezza, scendendo al 7,8%. Si contano 74 nuovi decessi. In calo i ricoveri: i pazienti in terapia intensiva sono 214 (-8 rispetto a ieri), 2.797 quelli negli altri reparti Covid (-34). Dall’inizio dell’epidemia da coronavirus, si sono registrati 147.558 casi di positività. Questi i principali dati sull’emergenza sanitaria da Covid-19 forniti dalla Regione. Le persone complessivamente guarite, sono 1.511 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 76.205. I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 64.634 (-347 rispetto a ieri).

Covid, Zaia: "In Veneto nuovi casi 3.320 e 165 decessi"

I nuovi casi di positivi al coronavirus in Veneto sono 3.320 nelle ultime 24 ore, il 6,30% su 52.641 mila tamponi eseguiti. I morti 165. A fornire queste cifre è stato il presidente del Veneto Luca Zaia nel consueto punto stampa sull'andamento dell'epidemia. "Il totale dei positivi attuali 92.690, totale ricoverati per covid 3324 (+ 57) al 31 marzo ne avevamo 2.068 ed era la punta più alta - spiega il governatore -. Se guardiamo i dati, le terapie intensive sono invariate, 373 in linea con marzo". "La situazione è assolutamente pesante: 3.324 ricoverati sono quasi 7 ospedali di provincia dedicati al Covid" ha conlcuso.

Covid, in Puglia 1023 nuovi casi su 10.163 tamponi e 54 decessi

Oggi in Puglia, a fronte di 10.163 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus, sono stati registrati 1.023 casi positivi: 367 in provincia di Bari, 122 in provincia di Brindisi, 104 nella provincia BAT, 145 in provincia di Foggia, 146 in provincia di Lecce, 129 in provincia di Taranto, 8 residenti fuori regione, 2 casi di provincia di residenza non nota. Inoltre sono stati registrati 54 decessi: 9 in provincia di Bari, 15 in provincia BAT, 2 in provincia di Brindisi, 19 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Lecce, 4 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 910.661 test, 20.364 sono i pazienti guariti, 52.275 sono i casi attualmente positivi.

Covid, Abruzzo: 100 nuovi casi e 15 decessi

Sono complessivamente 32375 i casi positivi al Covid 19 registrati in Abruzzo dall’inizio dell’emergenza. Rispetto a ieri si registrano 100 nuovi casi (di età compresa tra 1 e 98 anni). I positivi con età inferiore ai 19 anni sono 8, di cui 1 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 3 in provincia di Chieti e 2 in provincia di Teramo. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 15 nuovi casi e sale a 1072 (di età compresa tra 54 e 89 anni, 4 in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Pescara, 4 in provincia di Chieti e 5 in provincia di Teramo). Del totale odierno, 1 caso riguarda un decesso dei giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 16836 dimessi/guariti (+500 rispetto a ieri).