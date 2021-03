Covid: 15 anziani vaccinati (con richiamo) positivi in Rsa Cremona

Quindici ospiti della Rsa Cremona Solidale (più grande centro di ricovero e assistenza anziani della provincia cremonese) sono risultati positivi al covid dopo essere stati vaccinati tra gennaio e febbraio con prima dose e richiamo di Pfizer.

Non è stato accertato se il contagio per coronavirus sia avvenuto tra la prima e la seconda dose del vaccino. Le loro condizioni, stando a quanto si apprende, non sarebbero gravi: solo due sarebbero ricoverati in ospedale e tutti gli altri sarebbero asintomatici.

Visto il numero di casi stanno occupandosi con grande attenzione di questa vicenda Ats Val Padana, l'infettivologo di Asst Cremona Angelo Pan e la ricercatrice Claudia Balotta, virologa premiata anche dal presidente Sergio Mattarella per le sue ricerche contro il Covid. Al momento si vagliano alcune ipotesi: può essere un "normale" caso di scopertura, visto che Pfizer garantisce tutela oltre il 90% ma non al 100%, oppure l'inefficacia contro una variante.