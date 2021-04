Covid, 18.938 nuovi casi e 718 morti. Positività su al 5,2%

Covid: nuovi casi 18.938, vittime 718. Positività al 5,2%

Nuovo balzo dei casi di Covid in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino quotidiano del ministero della Salute, sono stati 18.938 rispetto ai 17.221 di ieri. Si mantiene stabile il numero dei tamponi (362.973 contro i 362.162 di ieri) per cui il tasso di positività risale al 5,2% (ieri era al 4,7%). Cresce anche il numero delle vittime, 718 (ieri erano state 487) per un totale di 113.579.

Si conferma il calo della pressione sulle strutture ospedaliere. I ricoverati con sintomi sono 28.146, con un decremento di 705 unità, i pazienti in terapia intensiva sono 3.603, ovvero 60 in meno (192 gli ingressi del giorno a fronte dei 259 di ieri).

I positivi in isolamento domiciliare sono 504.612, in calo di 7.204 rispetto a ieri. Il maggior numero dei nuovi casi si registra ancora una volta in Lombardia (3.289); a seguire Campania (2.225), Piemonte (1.798), Puglia (1.791), Sicilia (1.505), Emilia Romagna (1.488), Lazio (1.363) e Toscana (1.309). Il numero dei casi totali dall’inizio della pandemia sale a 3.736.526. I guariti/dimessi aumentano di 26.175 unità arrivando a 3.086.586, gli attualmente positivi sono 536.361, in calo di 7.969.