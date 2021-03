Covid, 20.765 positivi e 207 vittime. Tasso al 7,6%

Sono 20.765 i test positivi al coronavirus nelle ultime 24 ore in Italia, che portano il totale dall'inizio dell'emergenza a 3.067.486. Ieri i contagi sono stati 23.641. Sono invece 207 le vittime in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, per un totale di 99.785.



Sono 271.336 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 355.024. Il tasso di positivita' e' del 7,6%, in aumento di un punto rispetto al 6,6% di ieri.



I casi di positivita' al Covid-19 in Italia, accertati con tampone molecolare sono 3.002.580 dall'inizio della pandemia. E' quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute. Ai test molecolari vanno aggiunti quelli identificati con test antigenico rapido (64.906). Il totale dei contagiati in Italia, quindi, e' di 3.067.486.