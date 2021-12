Covid: 24.883 casi, 81 morti. Tasso di positività vola all'11,5%

Solo 217.052 tamponi processati



Sono 24.883 i casi positivi al Covid nelle ultime ore (ieri erano 54.762, il massimo dall'inizio della pandemia). I tamponi processati sono 217.052 (ieri il record di 969.752), con un'impennata del tasso di positivita' che sale all'11,5% (ieri 5,8%). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.



I decessi sono 81 (ieri 144) per un totale di 136.611 vittime dall'inizio della pandemia. Prosegue anche la crescita dei ricoveri ordinari che sono 328 in piu' di ieri, per un totale di 9.220, e delle terapie intensive: 1089 i pazienti (+18 rispetto a ieri) con 85 ingressi al giorno.