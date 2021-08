Covid: 7409 nuovi casi, 45 morti, positività +3,3%. RT giù ma sale incidenza

Covid, bollettino: Rt in calo a 1.27, ma incidenza ancora su a 73 casi su 100mila

Prosegue il lento aumento del numero dei positivi al Covid 19 in Italia con 7.409 nuovi casi nelle ultime 24 ore (+139 rispetto a ieri). Il numero dei tamponi eseguiti è di 225.486 e il tasso di positività resta stabile a 3,3%. Il numero dei decessi è di 45 (+15) che porta il numero dei morti dall'inizio della pandemia a 128.379. Per il numero dei decessi odierni va considerato che la Regione Campania ha comunicato che 5 degli 8 deceduti registrati oggi riferibili ad un periodo compreso tra marzo ed i primi 10 giorni di agosto 2021. É quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute.

La regione con più casi giornalieri è ancora la Sicilia con 1.101 nuovi positivi, seguita dalla Toscana (+819); il Veneto (+771); la Lombardia (+661); l'Emilia Romagna (+656) e la Campania (+622). I casi totali salgono a 4.427.827. I guariti sono 4.388, ieri 4.715, per un totale dall'inizio della pandemia di 4.175.198. Gli attualmente positivi sono 2.965, ieri erano 2.524, per un totale di 124.250 di cui 120.848 in isolamento domiciliare.

Secondo l'ultimo monitoraggio dell'Iss, l'indice Rt in Italia scende da 1.56 a 1.27 ma l'incidenza sale da 68 a 73 casi ogni 100mila abitanti. Aumentano i ricoveri ordinari e in terapia intensiva, anche se "l'attuale impatto sui servizi ospedalieri è limitato".

Nessuna Regione o Provincia autonoma supera la soglia critica di occupazione dei posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di occupazione in terapia intensiva è in leggero aumento al 4%, con il numero di persone ricoverate in aumento da 258 (dato del 03/08/2021) a 322 (dato del 10/08/2021).

Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta al 5%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 2.196 (dati del 03/08/2021) a 2.880 (dati del 10/08/2021). Questi aumenti sono calcolati rispetto a una settimana fa, ma negli ultimi giorni non sono cambiati secondo la dashboard dell'Agenas (l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali).

In attesa dei dati ufficiali, Agenas segnala questi tassi per le regioni più a rischio per terapie intensive e ricoveri: Sicilia 8% e 14%, Sardegna 11% e 8% (+ 1%), Calabria 4% (+ 2%) e 12% (- 1%).

Covid, vaccinazione completa efficace al 96,82% contro decessi

L'efficacia della doppia dose di vaccini anti-Covid raggiunge quota 96.82% rispetto ai non vaccinati, per la protezione della mortalità, una sola dose protegge all'82.26. Il dato è in una slide che accompagna il monitoraggio settimanale Iss-Ministero della Salute e riguarda il periodo 4 aprile - 8 agosto.

Covid, efficacia doppia dose al 97.16% rispetto a ricoveri in intensive

Per i ricoveri in terapia intensiva i vaccinati con ciclo completo sono protetti al 97.16%, con una dose all'89.4. Per le ospedalizzazioni la copertura arriva al 94.7% fra i vaccinati a doppia dose, mentre per quelli con una dose sola il valore è a 82.3. I contagi, a 82% con 2 cosi e al 62% con una.