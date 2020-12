Covid, 8.913 positivi e 305 morti ma balzo del tasso di positività al 15%

In Italia nelle ultime 24 ore i nuovi casi di coronavirus sono stati 8.913 su 59.879 tamponi effettuati. 305 i morti. Il tasso di positività sale al 14,88%. Ieri con 81.285 tamponi i casi erano stati 10.407 e le vittime 261. Sempre ieri il tasso di positività era stato del 12,8%.

