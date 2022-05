Covid, Bill Gates: "C'è il rischio di una nuova variante ancora più letale"

Covid, l'allarme di Bill Gates: "Il peggio deve ancora arrivare"

"C'è il rischio che questa pandemia generi una variante del virus ancora più trasmissiva e ancora più fatale". Lo ha affermato Bill Gates in un’intervista al Financial Times. "Non è uno scenario probabile – ha precisato l'imprenditore miliardario e filantropo – non voglio essere una voce di sventura, ma il rischio che il peggio di questa pandemia debba ancora venire è ben oltre il 5%".

L’allarme di Gates riguarda la gestione della pandemia e del virus: dopo due anni, la maggioranza dei Paesi del mondo sta cancellando le restrizioni contro il Covid, ma il filantropo sostiene che il pianeta non sia pronto a sostenere altre eventuali pandemie. Bill Gates, rivolgendosi ai leader mondiali, ha rinnovato l’invito ad intervenire: per prevenire la prossima pandemia basterebbe un investimento da un miliardo di dollari per riunire un gruppo di esperti guidati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

"Il finanziamento attuale che arriva all'Oms per la prevenzione delle pandemie non è sufficiente, e il miliardo da investire sarebbe un minimo costo rispetto al beneficio", ha spiegato ancora Gates. Il filantropo ha sottolineato il bisogno di un team di esperti internazionali per identificare rapidamente eventuali minacce sanitarie, dal momento che ora "l'Oms ha meno di dieci persone che lavorano a tempo pieno sulla prevenzione delle pandemie".

