Covid, bollettino 2 agosto: 6761 nuovi casi, 62 morti, positività al 2,3%

Sono 6.761 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 6.503): 293.067 i tamponi effettuati contro i 303.717 di ieri, per cui il tasso di positivita' sale al 2,3% (rispetto al 2,14% di ieri). I morti nelle ultime 24 ore sono stati 62 (ieri 69), per un totale da inizio pandemia di 129.352. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I ricoverati con sintomi sono 4.205 con una diminuzione di 26 unita' rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 555 (15 in piu'), con 49 ingressi del giorno (ieri 40)