Covid, carceri: positivi 809 detenuti e 969 poliziotti, contagi in calo

Carceri: sono 809 i detenuti positivi al Covid, 16 ricoverati

Sono 809 (di cui 14 nuovi giunti), su una popolazione carceraria di 53.723 unità, i detenuti positivi al Covid. Lo comunica il ministero della Giustizia che oggi, con dati aggiornati alle ore 20 di ieri, diffonde il primo report sulla situazione Coronavirus nei penitenziari, che avrà cadenza settimanale. Tra i detenuti positivi, 766 sono asintomatici, mentre 27 sintomatici sono gestiti all'interno degli istituti. Sono 16, inoltre, quelli ricoverati.

Quanto al personale di Polizia penitenziaria, su 37.153 agenti, i positivi sono 969, di cui 939 in degenza presso il proprio domicilio e 20 presso una caserma. Dieci, invece, i ricoverati. Infine, i dati relativi al personale amministrativo e dirigenziale dell'Amministrazione penitenziaria parlano di 73 positivi su un totale di 4.090 unità: nessuno di questi è ricoverato.

Sono due i detenuti morti per Covid in questa “seconda ondata”, di contagi. Lo si legge in una nota del ministero della Giustizia, nella quale si spiega anche che "un ulteriore decesso" riguarda un uomo che era stato scarcerato e posto ai domiciliari proprio per la sua positività al virus.

Una "leggera flessione dei contagi rispetto agli ultimi due giorni". È quanto emerge dal report settimanale del ministero della Giustizia sui casi Covid in carcere, basato su dati forniti dal Dap e aggiornati a ieri sera.