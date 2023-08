Covid, ci riprovano con i vaccini. Parte la nuova campagna: punta sugli over60

Covid, si torna a parlare di vaccini. Ecco cosa ha deciso l'Ema

In Italia e in Europa si torna a parlare di Covid, i casi in aumento del 63% hanno fatto riemergere il problema legato a questa pandemia che sembrava ormai superato. Il Ministero della Salute punta sulla prevenzione, con l'obiettivo di far vaccinare gli over 60 e i soggetti fragili. Cambiano così - si legge su Il Messaggero - i criteri di monitoraggio e anche le regole nei pronto soccorso (non sarà più obbligatorio il tampone per accedere, salvo che non siano presenti i sintomi). Ieri è arrivato il via libera di Ema, l'agenzia europea del farmaco, al vaccino Comirnaty adattato e mirato alla sottovariante Omicron XBB.1.5 (comunemente chiamata Kraken). Il ceppo "è strettamente correlato ad altre varianti attualmente in circolazione", si legge in una nota dell'Ema, quindi "si prevede che il vaccino contribuisca a mantenere una protezione ottimale contro il Covid causato da queste altre varianti".