Covid, dopo le mascherine (via) aprono le discoteche: ma senza Green Pass...

Le discoteche sono pronte a ripartire. Ma per entrare servirà il Green Pass. Il sottosegretario Costa: "Entro il 10 luglio riapriranno".

Covid, il sottosegretario Costa: "Entro il 10 luglio riapriranno discoteche"

"Entro i primi dieci giorni di luglio le discoteche potranno aprire e penso che il criterio del green pass possa essere applicato anche a queste strutture". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, che ha aggiunto: "Questa settimana indicheremo una data in cui le discoteche potranno tornare a fare le loro attività, perché questo settore è rimasto l'unico senza avere una prospettiva e credo sia dovere della politica dare una risposta".

COVID: SALVINI, 'BENE VIA MASCHERINE, RIAPERTURA LOCALI E DISCOTECHEì

"Via le mascherine all'aperto e riapertura di locali e DISCOTECHE, per offrire ai ragazzi un divertimento sano e controllato e aiutare 3.000 imprese e 100.000 lavoratori. Bene, avanti così". Lo scrive su Twitter il leader della Lega, Matteo Salvini.

COVID: SALVINI, 'SBARCHI LIBERI MA DA CHI VA IN DISCOTECA SI PRETENDE GREEN PASS'

"Non si può chiedere il green pass ai nostri figli per andare in discoteca mentre migliaia di clandestini continuano a sbarcare, ovunque, di giorno e di notte". Lo ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo a Lamezia Terme, all'inaugurazione della nuova sede del partito.

COVID: TOTI "CONSENTIRE RIPARTENZA ANCHE ALLE DISCOTECHE"

"Sappiamo tutti quali sono i due estremi del ragionamento che facciamo da un anno e mezzo: se stiamo tutti in casa da soli il virus e' zero, mentre assembrandosi il virus si diffonde. Possiamo pero' oggi avere un certo grando di ottimismo". Lo dice il presidente di Regione Liguria e leader di Coraggio Italai Giovanni Toti intervistato ad Agora' su Rai 3. "Il turismo e' strategico per l'Italia e ogni settimana che perdiamo non e' come perdere una settimana a novembre o a febbraio", continua Toti. "Io vedo situazioni all'aperto non molto difformi da quelle he potremmo vedere grandi locali all'aperto del nostro territorio. Se stiamo assembrati fermi fuori dal locale non cambia nulla. Non facciamone una questione ideologica perche' a volte c'e' una punta di snobismo ideologico", conclude il presidente di Regione Liguria.