Covid e bambini: contagi, ricoveri e decessi. I numeri

Covid e bambini: la precisazione del virologo Fabrizio Pregliasco

In merito all'intervista al virologo Fabrizio Pregliasco dell'8 novembre, riceviamo e pubblichiamo la lettera di Stefania Montebelli, coordinatrice della Rete Nazionale Scuola in Presenza dell'Emilia Romagna, e la risposta di Pregliasco



****



Gentilissimo Sig. Maggi,

Sottopongo alla sua gentile attenzione, l'opportuna verifica dei dati pubblicati ieri sul vostro sito di informazione on line, riportati nell'intervista del Dott. Pregliasco.

Mi chiamo Stefania Montebelli e sono coordinatrice dei tanti comitati emiliano romagnoli che assieme a quelli di altre regioni hanno dato vita a marzo 2020 a Rete Nazionale Scuola in Presenza. Genitori, insegnanti, legali, un team di professionisti che lavora nella sanità, tutti accomunati dalla ferma difesa del diritto all'istruzione in presenza di bambini e giovani.

Sorvolando sulle opinioni riguardo l'intervista del noto virologo, le chiediamo gentilmente di verificare la seguente affermazione in grassetto "Sotto ai 18 anni abbiamo avuto 350 casi di ricovero in terapia intensiva e 33 decessi, circa l'1% dei contagiati". È stata riportata fedelmente la frase del Dott.Pregliasco o c' è stato un errore di trascrizione dell'intervista?

La domanda è d'obbligo perché ad una duplice verifica del dato dei decessi in rapporto con il numero dei contagiati in fascia 0-19 anni, con i dati pubblicati da Il Sole 24 Ore https://lab24.ilsole24ore.com/coronavirus/ ed anche con quelli presi dalla tabella 1 di pag.11 dell'ultimo Bollettino Iss del 3 novembre, risultano numeri completamente differenti: 36 decessi (forse per via del fatto che si considera anche il 19° anno) e una percentuale inferiore allo 0,1% precisamente dello 0,005% e NON DEL 1% dei contagiati. Lo 0,005% è dato dal numero dei decessi (36) rapportato con il numero dei casi positivi (282.730 + 501.266=783.996).

Evidentemente è stato commesso un errore macroscopico visto che si è riportato un dato duecento volte più grande di quello reale ma sopratutto corrispondente a migliaia di bambini e ragazzi che sono vivi e vegeti. Ed è proprio per questo, per una corretta informazione alla quale hanno diritto i lettori senza entrare in inutili allarmismi, che chiediamo la rettifica dell'articolo che riporta informazioni sbagliate che peraltro sono facilmente riscontrabili e documentabili.

Restando in attesa di un Suo gentile riscontro porgo cordiali saluti.

Stefania Montebelli, Coordinamento Rete Nazionale Scuola in Presenza Emilia Romagna





LA PRECISAZIONE DI PREGLIASCO/ "I dati di ricovero degli under 18 in terapia intensiva e di deceduti sono il totale da inizio pandemia, mentre il riferimento all'1% dei contagiati riguarda i casi impegnativi con sintomatologia pesante". Lo precisa il virologo Fabrizio Pregliasco in merito all'intervista rilasciata ad Affaritaliani.it lo scorso 8 novembre.