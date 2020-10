Covid, Emiliano chiude tutte le scuole in Puglia

"Abbiamo toccato il picco massimo storico e abbiamo dovuto prendere una decisione dolorosa, quella di interromere la didattica in presenza per tutte le scuole. Ci siamo resi conto che l'inizio dell'incremento dei contagi coincide temporalmente con la riapertura delle scuole". Lo ha detto il presidente della regione Puglia Michele EMILIANO, intervenutoa Sky Tg24. "Domani la didattica in presenza sara' possibile per coloro che devono frequentare i laboratori, poi ci sono gli studenti piu' fragili che potranno andare in presenza, ma gli altri dovranno cominciare la didattica a distanza, anche nelle primarie dove abbiamo numeri pesantissimi. Rimanono escluse solo le scuole per l'infazia, dove non c'e' frequenza obbligatoria. Stiamo comunicando la decisione al Governo e poi provvederemo".

CORONAVIRUS: EMILIANO, 'IN ARRIVO SECONDA ONDATA FORMIDABILE, STATISTICHE PREOCCUPANTI'

''Ci stiamo preparando a una seconda ondata formidabile. Per fine novembre prevediamo 2500 contagi. Sto ponendo delle previsioni statistiche preoccupanti per la Puglia e per tutto il Paese''. Lo ha detto il presidente della regione Puglia, Michele EMILIANO, a ''I numeri della Pandemia'' su Sky TG24.

CORONAVIRUS: EMILIANO "DATI PREOCCUPANTI PER L'INTERO PAESE"

Ci prepariamo a un'ondata formidabile, i dati sono preoccupanti non solo per la Puglia ma per l'intero Paese".

CORONAVIRUS: IN PUGLIA 772 NUOVI POSITIVI

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi mercoledi' 28 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 6.437 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 772 casi positivi: 359 in provincia di Bari, 39 in provincia di Brindisi, 86 in provincia BAT, 117 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 127 in provincia di Taranto, 4 attribuiti a residenti fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota. Sono stati registrati 13 decessi: 3 in provincia di Bari, 1 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Taranto. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 537.592 test. 6.217 sono i pazienti guariti. 9.437 sono i casi attualmente positivi. Il totale dei casi positivi Covid in Puglia e' di 16.353, cosi' suddivisi: 6.883 nella Provincia di Bari; 1.732 nella Provincia di Bat; 1.120 nella Provincia di Brindisi; 3.808 nella Provincia di Foggia; 1.173 nella Provincia di Lecce; 1.518 nella Provincia di Taranto; 118 attribuiti a residenti fuori regione. 1 caso di provincia di appartenenza non nota.