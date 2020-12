Covid, l'ex n°1 di Fim Cisl Bentivogli si contagia per la seconda volta

Marco Bentivogli, Coordinatore nazionale di Base Italia ed ex segretario generale della Fim Cisl, nel primo pomeriggio è stato ricoverato d'urgenza al reparto Covid dell'ospedale Torrette di Ancona, a seguito di un peggioramento delle sue condizioni. Bentivogli ha contratto una re-infezione da Covid19 dopo averla superata lo scorso novembre.

"La notizia del ricovero d'urgenza di Marco Bentivogli per una reinfezione da Covid 19 dimostra ancora una volta che siamo di fronte ad un virus micidiale, in grado di enfatizzare in tempi rapidissimi le fragilità di ciascuno. Forza Marco ! Non mollare. Siamo tutti con te ". Lo dichiara Francesco Giro (Fi).