Covid, Figliuolo: "I vaccini ci sono". Ma intanto le Regioni rinviano le dosi

"La fine della campagna" contro il covid "sara' per tutte le regioni a settembre". Lo ha detto il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto dell'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, oggi in visita all'Isola del Giglio. "Noi - ha aggiunto - le dosi ce le abbiamo per tutti, se poi qualcuno pensava di finire la campagna a fine luglio per dire che e' il piu' bravo di tutti non potra' farlo ma deve finire come gli altri a fine settembre".

"Le dosi sono assolutamente sufficienti per mantenere il ritmo di 500mila dosi al giorno che ci porteranno a fine settembre a raggiungere il traguardo dell'80% degli italiani, vaccinabili, vaccinati". Lo ha detto il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto dell'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, oggi in visita all'Isola del Giglio.

Covid: Figliuolo, si sta pensando a possibile terza dose

"Gli acquisti di vaccini sottoscritti dalla Commissione europea prevedono approvvigionamenti per il prossimo trimestre, luglio agosto e settembre, pari a 45,5 milioni di dosi di Pfizer e Moderna, che sono quelli usati piu' diffusamente. A luglio, verranno consegnate 14,5 milioni di dosi del tipo a RNA messaggero". Lo ha detto il commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e contrasto dell'emergenza Covid, generale Francesco Figliuolo, in un'intervista al quotidiano La Nuova Sardegna. "Si tratta - aggiunge - di quantitativi importanti che ci consentono di guardare con ottimismo ai prossimi mesi, per raggiungere l'80 per cento delle persone vaccinabili il 30 settembre. E col ministero della salute stiamo gia' pensando a un'eventuale terza dose.

Covid, ma intanto le Regioni rinviano le prenotazioni per i vaccini

Eppure diverse Regioni tornano a lamentare tagli nelle forniture e annunciano rinvii per alcune categorie d'eta', in particolare i piu' giovani, nonostante per il commissario Francesco Figliuolo "le dosi ci sono" e a settembre ne saremo fuori. A preoccupare, come ha ribadito nei giorni scorsi lo stesso generale, e' quella fetta tra i 60 e i 69 anni che ancora non ha ricevuto neanche la prima dose. Secondo il report settimanale, infatti, si tratta di circa 1,4 milioni di persone, pari a circa il 19% di quella fascia. Ma anche tra gli over 70 si contano 781 mila persone che non ha ricevuto neanche una dose (13%). Ad oggi il 57,6% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, quasi 34,5 milioni di persone, e la percentuale sfiora l'88% tra gli over 70. Ma ora contano soprattutto gli italiani che hanno completato il ciclo, oltre 19,2 milioni, il 35,6% degli over 12. Il Lazio fa slittare le prenotazioni adducendo la mancanza di circa 100 mila dosi di Pfizer, il vaccino di gran lunga piu' usato.