Covid, Gdf al ministero della Salute: indagini per falso ed epidemia colposa

L'ipotesi di reato è falso ed epidemia colposa: per questo alle 9.30 di questa mattina, 14 gennaio, la Guardia di Finanza si è presentata nelle sedi romane del ministero della Salute, su mandato della procura di Bergmao, oltre che negli uffici dell'Asst di Bergamo, dell'assessorato al Welfare della regione Lombardia e di Claudio D'Amario, oggi al Dipartimento sanità abruzzese ma Direttore della Prevenzione nazionale a inizio epidemia. Le acquisizioni riguardano documenti e atti relativi al piano pandemico nell'ambito dell'inchiesta della procura di Bergamo e riguardano tutta la documentazione dal 2006 a oggi.

La Procura di Bergamo ipotizza che il piano pandemico non sia stato aggiornato nell'ambito dell'indagine che ha portato la Guardia di Finanza al Ministero della Salute. Le ipotesi di reato sono falso ed epidemia colposa.

Gli uomini delle Fiamme gialle stanno raccogliendo documenti anche nella sede dell'Assessorato al welfare della Regione Lombardia: l'ipotesi è quella del mancato aggiornamento del piano pandemico regionale. Inoltre, le Fiamme Gialle, su disposizione del pool guidato dal procuratore aggiunto, Antonio Chiappani, sono negli uffici dell'Ats Bergamo e dell'Asst Bergamo Est.

La Guardia di Finanza di Bergamo sta acquisendo documenti anche negli uffici di Claudio D'Amario, ex direttore della Prevenzione nazionale agli esordi della pandemia, ora al Dipartimento della Sanità abruzzese. Per il 20 gennaio è prevista la sua audizione come persona informata sui fatti assieme ad altre tre alti dirigenti del Ministero.