Covid, Gimbe: "Vaccinazioni crollate ad agosto". I numeri

"Crollo" delle vaccinazioni anti-Covid ad agosto. Ad annunciarlo su Twitter, è Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, condividendo l'ultima elaborazione grafica della Fondazione basata sui dati ministero Salute e Commissario straordinario aggiornati ad oggi. "La media mobile a 7 giorni", sottolinea Cartabellotta, da più di "550mila somministrazioni/die è precipitata a meno di 200 mila".

VACCINO: BERTOLASO "PIANO PER TERZA DOSE? INDISCUTIBILE ESIGENZA"

"Prepararsi alla terza dose? Un'indiscutibile esigenza" E' il pensiero di Guido Bertolaso, consulente della Regione Lombardia per la campagna vaccinale anti-Covid, intervistato dal Corriere della Sera. "Aspettiamo l'imput delle autorita' sanitarie. Il tempo per decidere e' oggi, al massimo i primi di settembre. I vaccini funzionano, ce lo dicono i bassi tassi d'occupazione delle terapie intensive e degli altri reparti ospedalieri. Ma e' probabile che l'immunita' cali, quindi e' necessario rinforzarla in vista dell'autunno, quando saranno possibili nuove ondate con il ritorno dalle ferie dei cittadini e la ripresa del lavoro e delle lezioni in presenza. I prossimi mesi saranno cruciali per dare la spallata al virus con la terza dose". La Lombardia ha gia' un piano pronto. "Lo abbiamo studiato a luglio con il presidente Attilio Fontana, la vicepresidente Letizia Moratti, i dirigenti e i tecnici lombardi. E' stato portato a Roma da Moratti e discusso con il generale Francesco Figliuolo. Abbiamo ricevuto apprezzamenti".

"Si faranno i richiami negli studi dei medici? Pensiamo a piccole strutture di riferimento, per via dei requisiti di conservazione dei vaccini Pfizer e Moderna che saranno i piu' usati" continua Bertolaso. "Faranno la loro parte le aziende. Finora hanno vaccinato poco perche' quando e' stato dato il via libera a questo filone della campagna, tanti dipendenti si erano gia' immunizzati. Ma saranno strategiche per i richiami. E giocheranno un ruolo anche le farmacie: 21 hanno da poco iniziato con le somministrazioni in via sperimentale. I grandi hub verranno tutti smantellati? Penso che ogni capoluogo di provincia ne manterra' uno. Per Milano potrebbe essere la Fiera o il Palazzo delle Scintille, da usare fino a maggio o giugno dell'anno prossimo. Saranno serbatoi strategici per vaccinare in tempi rapidi. Cosi' contiamo di arrivare a 35-40 mila somministrazioni al giorno". Sul suo imminente futuro: "Daro' una mano ovunque ce ne sara' bisogno. Saro' ben lieto di aiutare ancora la Lombardia se mi verra' chiesto"