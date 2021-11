Covid, in Austria da lunedì lockdown totale. Da febbraio vaccino obbligatorio

Covid, in Austria, da lunedì 22 novembre lockdown anche per vaccinati. Dal primo febbraio 2022 il vaccino diventa obbligatorio per tutti

L'Austria da lunedì attiverà un altro lockdown nazionale, anche per vaccinati, per arginare il più possibile la quarta ondata di Covid-19. Il cancelliere Alexander Schallenberg l'ha definita " l'unica opzione". L’Austria aveva già introdotto il lockdown per i non vaccinati, ma le infezioni non si arrestano e attualmente superano il picco precedente che risale a un anno fa. Secondo il Kronen Zeitung il lockdown totale durerà 10 giorni. Dal primo febbraio entrerà in vigore l’obbligo vaccinale per tutti.

Covid, Spahn: siamo in emergenza nazionale in Germania

"Siamo in emergenza nazionale" per quanto riguarda la dinamica della pandemia in Germania "che ancora non e' spezzata". Lo ha detto il ministro della Sanita' tedesco Jens Spahn in una conferenza stampa a Berlino a fianco di Lothar Wieler, il presidente del Robert Koch Institut, il centro epidemiologico tedesco. Spahn aggiunge: "Saremo costretti a trasferire pazienti all'estero". "Avevamo sperato in un inverno, ma a causa della variante delta e dell'alto tasso di persone che non sono vaccinate la situazione è ancora grave, anzi per certi aspetti peggiori che in passato", ha aggiunto Wieler.