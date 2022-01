Covid, incontri occasionali ai minimi. Falliscono le aziende di profilattici

Covid, la paura della malattia decisiva. Crollo vendite profilattici

Il Coronavirus ha provocato una crisi senza fine. Non c'è settore dell'economia che non sia stato penalizzato dalla pandemia, escluso quello farmaceutico. Tra i mercati in difficoltà se ne aggiunge uno che in era pre Covid aveva un giro d'affari miliardario: quello dei preservativi. La convivenza forzata tra le mura di casa - si legge su Repubblica - non ha acceso l’industria dei profilattici, anzi. Più che il contatto prolungato con i partner ha potuto il distanziamento sociale, che ha abbattuto gli incontri occasionali e gli affari dei signori del condom. Tanto da indurre il re dei preservativi, il colosso malese Karex che ne sforna uno su cinque in giro per il mondo, a scommettere su un altro genere di protezione, questo sì spinto dalla pandemia: la produzione di guanti in gomma per uso medico. Il ceo Goh Miah Kiat ha lamentato al Nikkei Asia di aver subìto, negli ultimi due anni, fino al -40% dell’uso dei suoi anticoncezionali. E ha delineato la via d’uscita: dieci linee di produzione di guanti da 2,5 miliardi di pezzi.

Segno della distanza - prosegue Repubblica - che questi mesi rischia di lasciare in eredità ai rapporti personali e, di riflesso, nei consumi. Nell’indagine sui single americani di Match.com si scorgono anche cambiamenti più profondi. Le previsioni libertine «si sono rivelate completamente sbagliate» e il sesso rapido può aspettare: per oltre il 70% un rapporto fin dai primi incontri è off-limits. In Italia, una rielaborazione del rapporto Coop sulle tendenze per il 2022 dice che il sesso è scivolato in fondo alle priorità post-pandemia: il 64% mette tra i buoni propositi il prendersi cura di sé, il 63% l’equilibrio vita-lavoro e solo il 24% la ricerca di un partner. Immaginando un futuro “normale”, solo il 6% dichiara di voler “trovare e dare amore”.

