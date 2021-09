Covid Iss, da 17 a 3 le regioni a rischio giallo: Friuli, Lombardia e Bolzano

Friuli Venezia Giulia, Lombardia e la provincia autonoma di Bolzano sono le regioni e province autonome che risultano classificate a rischio moderato questa settimana contro le 17 della scorsa. Sono i primi dati della bozza di monitoraggio settimanale dell'epidemia da Covid dell'Istituto Superiore di Sanità (Iss) con il ministero della Salute, relativo alla settimana 30 agosto-5 settembre, aggiornati all'8 settembre. Solo la provincia autonoma di Bolzano riporta un'allerta segnalata.

Ricoveri e terapie intensive in lieve aumento

Stando alla bozza del monitoraggio settimanale si registrano in lieve aumento i ricoveri di malati covid nei reparti di terapia intensiva e in quelli di area medica non critica. Nel dettaglio, il tasso di occupazione in terapia intensiva dei pazienti Covid - si legge - aumenta infatti al 6,2% (rilevazione giornaliera ministero della Salute), con il numero di persone ricoverate in aumento da 544 (31/08/2021) a 563 (7/09/2021). Il tasso di occupazione in aree mediche a livello nazionale aumenta leggermente al 7,4%. Il numero di persone ricoverate in queste aree è in aumento da 4.252 (31/08/2021) a 4.307 (7/09/2021).

La Sicilia resta gialla. Sardegna e Calabria ancora bianche

Resta gialla la Sicilia mentre le altre regioni in zona bianca. I dati della bozza di monitoraggio all'esame della cabina di regia non segnalano situazioni di ulteriore peggioramento per l'isola che quindi non sembra rischiare un passaggio in zona arancione. Il miglioramento dei parametri ha messo al sicuro anche la Sardegna e la Calabria.