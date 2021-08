Covid, la pallavolista Francesca Marcon: "Dopo il vaccino ho la pericardite"

''Forse questo mio discorso può risultare un po' blasfemo, ma mi chiedo: non esiste una orma di risarcimento per chi subisce danni a livello di salute dopo aver fatto il vaccino? Premesso che non sono no vax, ma di fare questo vaccino non sono mai stata convinta e ne ho avuto la conferma. Non so se vi può interessare, ma io ho avuto e ho tutt'ora una pericardite post vaccino. Chi paga il prezzo di tutto questo?''. E' la domanda polemica lanciata dalla pallavolista del Bergamo Francesca Marcon in una delle sue stories su Instagram.

Pericardite dopo il vaccino, chi è la pallavolista Francesca Marcon

Schiacciatrice originaria di Conegliano, 38 anni compiuti lo scorso 9 luglio, gia' nel vecchio Volley Bergamo (ex FoppaPedretti) nella stagione 2017-2018 dopo essere cresciuta nella Spes a casa sua passando anche per Busto Arsizio e tornata nel capoluogo orobico la scorsa estate dopo le esperienze a Casalmaggiore e Giorgione. Niente complottismo, precisa 'Cisky', nota per essere stata la fidanzata dell'ex ciclista Mario Cipollini, vincitrice in azzurro dei Giochi del Mediterraneo (2009) e con le bustocche di 1 campionato, 1 Coppa Italia, 1 Coppa CEV e 1 Supercoppa Italiana (2012)