Covid, la scuola dice addio alla Dad. Positivi a casa ma senza lezioni online

Covid, a scuola cambia tutto. Basta mascherine e distanziamento

Le vacanze estive stanno per finire ed è tempo di tornare a scuola. Ma per le riaperture delle aule a settembre sono previste grosse novità. Il ministero della pubblica istruzione ha diffuso le linee guida in vista del prossimo anno scolastico. Si torna all'antico, vale a dire al pre pandemia, quindi - si legge sul Corriere della Sera - ci sarà l'addio per sempre alla Dad, la didattica a distanza non è più prevista in nessuna forma, tutto si svolgerà in presenza. Il contagio da Covid rientra tra le consuete cause di assenza giustificata, come una normale influenza. A meno di brutte sorprese dell’epidemia durante i mesi invernali che costringerebbero a ripensare le regole. Per ora invece si potranno addirittura rimettere in aula i banchi doppi, quelli biposto, se necessario. Il distanziamento non c’è più, neppure la mascherina, né gli orari di ingresso e uscita scaglionati.

Addio anche - prosegue il Corriere - ai percorsi differenziati, gli intervalli in classe, la ginnastica soltanto all’aperto e senza sport di contatto. Poiché non è più in vigore lo stato di emergenza, la regola che governa la scuola è che l’attività didattica ed educativa si svolge in classe e le misure di contenimento devono avere l’impatto minimo. Uno dei lasciti dell’era Covid che resta fonte di polemiche è la questione dell’aerazione dei locali scolastici. L’Istituto superiore di sanità e anche il Miur raccomandano di cambiare l’aria con frequenza e di tenere sempre ove possibile le finestre aperte. Per quanto riguarda le regole Covid, i sintomi della malattia, per poter effettivamente restare a casa, devono essere evidenti, come la temperatura sopra i 37,5 gradi o l’esito positivo di un tampone anche casalingo. Sono regole che si applicano a tutti i tipi di scuola, a partire dagli asili nido fino alle superiori.