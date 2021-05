"A settembre tutti gli studenti in aula e in sicurezza", così il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi conferma la sua intenzione di riportare in classe gli alunni. L'annuncio- riferisce il Tgcom24- arriva in contemporanea con la sottolineatura che per la sicurezza sanitaria il dl sostegni ha già dato alle scuole 150 milioni. Bianchi vuole "chiudere" le "classi-pollaio", con una riduzione già dal prossimo anno scolastico, che dovrebbe partire tra il 10 e il 15 settembre.